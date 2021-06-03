Meteoroloji saat vererek yağmur uyarısında bulundu! Hangi illere yağmur yağacak? İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı?

BATI KARADENİZ BÖLGESİ



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.