Meteoroloji saat vererek yağmur uyarısında bulundu! Hangi illere yağmur yağacak? İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı?
Hava sıcaklığının düşmesiyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Milyonlarca vatandaşı sağanak yağışlara karşı uyaran Meteoroloji saat de verdi. Nerelerde yağmur beklendiği açıklanırken, akşam saatleri işaret edildi. İstanbul'a yağmur yağacak mı? Ankara'ya yağmur yağacak mı?
Meteoroloji'den yeni bir açıklama geldi. Saat verilerek vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile İstanbul'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 27°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 27°C Az bulutlu
HATAY °C, 28°C Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C Parçalı bulutlu
KONYA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 21°C Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C Parçalı bulutlu IĞDIR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C Parçalı bulutlu
VAN °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
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