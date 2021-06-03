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Meteoroloji saat vererek yağmur uyarısında bulundu! Hangi illere yağmur yağacak? İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı?

Hava sıcaklığının düşmesiyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Milyonlarca vatandaşı sağanak yağışlara karşı uyaran Meteoroloji saat de verdi. Nerelerde yağmur beklendiği açıklanırken, akşam saatleri işaret edildi. İstanbul'a ? Ankara'ya yağmur yağacak mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Meteoroloji saat vererek yağmur uyarısında bulundu! Hangi illere yağmur yağacak? İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı?

Meteoroloji'den yeni bir açıklama geldi. Saat verilerek vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile İstanbul'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 27°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C Az bulutlu

HATAY °C, 28°C Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 21°C Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C Parçalı bulutlu IĞDIR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 29°C Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 32°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 31°C Az bulutlu ve açık

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