Son dakika: Osmaniye'de korkutan deprem! 2 Haziran Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Osmaniye'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyünde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 9.14'de yerin 6.3 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (2 HAZİRAN 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.06.02 09:14:27 37.5562 36.1732 6.3 -.- 4.3 4.1 YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2021.06.02 08:23:03 36.5277 27.3237 16.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.02 08:08:30 38.3793 34.2880 5.8 -.- 1.4 -.- DEMIRCI-GULAGAC (AKSARAY) İlksel

2021.06.02 07:45:52 36.4800 27.2148 16.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.02 03:32:28 39.5130 26.0990 18.6 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.06.02 02:02:42 37.5897 38.4985 8.4 -.- 1.5 -.- UZUNTEPE-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel

2021.06.02 01:35:41 37.5915 43.3130 5.0 -.- 3.2 3.3 AKARSU-BEYTUSSEBAP (SIRNAK) İlksel

2021.06.02 00:33:34 36.1025 26.8553 12.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel