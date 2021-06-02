Son dakika: Firari FETÖ’cü Tuncay Opçin Yarbay Ali Tatar’ı hedef aldı! Abisi sert çıktı: Midem bulanarak okudum

Silah sesi adeta bir çığlığı andırıyordu. 19 Aralık 2009 sabahı Beylerbeyi'ndeki bir askeri lojmandan geliyordu o ses. Yarbay Ali Tatar'ın cansız bedeni... Gözü yaşlı bir eş, evlat, şaşkın, öfkeli avukatı, merkez komutanlığından bir kaç subay şahitlik etmişti o feryada. Kokusunun bile üzerinde olduğu son mektubu eşi Nilüfer Tatar'ın eline tutuşturulmuştu: "Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu ne yaşayacak Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız. Şunu bilin ki, en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için son veriyorum."