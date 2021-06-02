02 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: Bitlis şehidi Teğmen Baki Koçak’a veda

Son dakika haberine göre 'in ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen (28) ile güvenlik korucusu Yücel Aki (29) için önünde tören düzenlendi. Şehit teğmenin acı haberi memleketine ulaştı.Baba Şevket Koçak, gazetecilere, "Vatan sağ olsun, bir ölür bin diriliriz." dedi.

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Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Son dakika: Bitlis şehidi Teğmen Baki Koçak’a veda

'in ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen (28) ile güvenlik korucusu Yücel Aki (29) için önünde tören düzenlendi.

Törene, Vali , Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı , İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı , İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.



Şehit Teğmen Koçak ve güvenlik korucusu Aki'nin bayrağına sarılı cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, şehitlerin özgeçmişleri okundu. Duaların okunmasından sonra Şehit Teğmen Baki Koçak'ın cenazesi helikopterle 'a, buradan da uçakla memleketi 'a, güvenlik korucusu Yücel Aki'nin cenazesi ise Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyüne uğurlandı.

ŞEHADET HABERİ MEMLEKETİNE ULAŞTI
Askeri yetkililer, Koçak'ın ilçesine bağlı Söylemez köyünde yaşayan Şevket ve Koçak çiftinin evine giderek, oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Baba Şevket Koçak, gazetecilere, "Vatan sağ olsun, bir ölür bin diriliriz." dedi.

Evli olan Koçak'ın 3 yıl önce öğretmenliği bırakıp subaylığa geçtiği öğrenildi.

Şehidin cenazesi, bugün köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

Jandarma Teğmen Baki Koçak, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadere köyü kırsalında yürütülen "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63" operasyonu esnasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.



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