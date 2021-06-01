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Son dakika | Kutlu Adalı cinayetinde önemli gelişme! Başsavcılık soruşturma başlattı

’in Gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi ile ilgili verdiği dilekçe İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Başsavcılık yaptığı açıklamada, dilekçe ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Son dakika | Kutlu Adalı cinayetinde önemli gelişme! Başsavcılık soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine, dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır."

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