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Son dakika | İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika haberi...'nün (FETÖ) ankesörlü hatlarla iletişim kurdukları tespit edilen örgüt mensuplarına yönelik merkezli 8 ilde başlatılan soruşturmada aralarında 'ndan personellerin, kapatılan askeri okul öğrencilerinin ve mahrem imamların da bulunduğu toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Son dakika | İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanı gibi deliller elde edilen toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON
Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarında çalışmış 19 personel, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönde tespit yapılan 32 kapatılan askeri okul öğrenci ile mahrem imam oldukları tespit edilen 9 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 60 şüphelinin yakalanması için bugün sabah İstanbul merkezli 8 farklı ilde operasyon düzenlendi.

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