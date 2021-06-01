01 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı , TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Genel Başkanı 'ndan 30 bin lira manevi tazminat kazandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Avukatların beyanlarının ardından hakim, davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Oktay'a 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 13 Ekim 2020'de CHP TBMM Grup Toplantısı'nda sarf ettiği ifadelerden dolayı kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle dava açmıştı.

Başkan Erdoğandan Kaftancıoğluna tazminat davası BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KAFTANCIOĞLU'NA TAZMİNAT DAVASI
Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğana tazminat ödeyecek KILIÇDAROĞLU BAŞKAN ERDOĞAN'A TAZMİNAT ÖDEYECEK
Başkan Erdoğandan Akşenere dava! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AKŞENER'E DAVA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA