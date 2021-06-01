Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO toplantısında vurguladı! ''Hazır kuvvet sorumluluğu elimizde...''
Milli Saqvunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Müttefik ülkelerin Savunma Bakanlarıyla yapılan görüşmede önemli hususlara değinen Bakan Akar, Türkiye'nin bu yıl içinde bir kriz durumunda NATO'nun hazır kuvvet sorumluluğunu üstlendiğinin altını çizdi. İşte toplantıya ilişkin tüm detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı, 30 ülkenin savunma bakanlarının video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıya ilişkin açıklama yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Müttefik 30 ülkenin savunma bakanlarının video telekonferans yöntemiyle katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı, tek oturum olarak icra edilmiştir.
14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne hazırlık kapsamında yapılan toplantıda, NATO'nun 2030 süreci ile Afganistan'daki gelişmeler ele alınmıştır.
HAZIR KUVVET SORUMLULUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ!
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin NATO'ya katkılarını vurgularken, NATO ve Avrupa'nın güneyinde başta DEAŞ, PKK/YPG olmak üzere terörle mücadelesine devam ettiğini ifade etti. Bakan Akar ayrıca, bu yıl içinde bir kriz durumunda NATO'nun hazır kuvvet (VJTF) sorumluluğunun Türkiye'de olduğunu belirtti.
Bakan Akar'ın altını çizdiği diğer hususlar şu şekilde:
-Türkiye'nin her zaman olduğu gibi STEADFAST DEFENDER-21 NATO tatbikatında da üzerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirdiği aktarılmış,
-Mevcut katkılara ilave olarak siber imkân ve kabiliyetlerle Hava Polisliği ve bölgesel güvenlik uçuşlarına kara, deniz ve hava unsurlarımızla ilave katkıda bulunulduğuna dikkat çekilmiştir.
Ayrıca Bakan Akar tarafından Afganistan'daki gelişmelerle ilgili:
-NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin devam etmesi gerektiği, aksi takdirde Afganistan'daki kazanımların kaybedileceği uyarısında bulunulmuş,
-Türkiye'nin barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği vurgulanmıştır.
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