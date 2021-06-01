Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO toplantısında vurguladı! ''Hazır kuvvet sorumluluğu elimizde...''

HAZIR KUVVET SORUMLULUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ!

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin NATO'ya katkılarını vurgularken, NATO ve Avrupa'nın güneyinde başta DEAŞ, PKK/YPG olmak üzere terörle mücadelesine devam ettiğini ifade etti. Bakan Akar ayrıca, bu yıl içinde bir kriz durumunda NATO'nun hazır kuvvet (VJTF) sorumluluğunun Türkiye'de olduğunu belirtti.

Bakan Akar'ın altını çizdiği diğer hususlar şu şekilde:

-Türkiye'nin her zaman olduğu gibi STEADFAST DEFENDER-21 NATO tatbikatında da üzerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirdiği aktarılmış,

-Mevcut katkılara ilave olarak siber imkân ve kabiliyetlerle Hava Polisliği ve bölgesel güvenlik uçuşlarına kara, deniz ve hava unsurlarımızla ilave katkıda bulunulduğuna dikkat çekilmiştir.