01 Haziran 2021, Salı
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Vatandaşlar kafe ve restoranlara akın etti!

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımları kapsamında kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah 07.00 ile masada servis vermeye başladı. Mekanların oturma düzeni, mesafe ve hijyen konularında hazırlık yaptıkları görüldü.

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Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Vatandaşlar kafe ve restoranlara akın etti!

Virüs ile mücadele kapsamında 2 aydır kapalı olan işletmeler 1 Haziran (bugün) hizmet vermeye başladı.

Normalleşme sürecinde yeme - içme mekanları saat 07.00 ile 21.00 arası masa servisi, 21.00 ile 24.00 arası da paket servis olarak hizmet verecek.

'da hizmet veren bir kıraathanede hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığından gönderilen genelgeye göre işletmeler belirli kurallar çerçevesinde hizmet verecek.

"BU GÜNLERİ ÇOK ÖZLEDİK ÇOK"

Sabah erken saatlerde kıraathaneye gelen , sabahları çay içmeyi özlediğini belirterek, "Vatanımız için hayırlı olsun diyorum öncelikle. Tabi özledik, 6, 6 buçuk. Çayımızı içiyorduk.

Şimdi eski günlere döneceğiz inşallah yavaş yavaş. Bu günleri çok özledik çok. İnşallah iyi günlerde gelecek yakın" şeklinde konuştu.


"BİR KAHVEMİZ VAR"

Diğer bir vatandaşta evde bunaldıklarını ifade ederek, "Özellikle bizim yaşların evde bunalması, böyle bir tekrar açılış hani gayet güzel oldu yani.

Çünkü neden gidecek yerimiz yok ki zaten. Bir kahvemiz var. Onu da yani illa ki burada hoş bir vakit geçirmek çok güzel olur" şeklinde konuştu.

Yeni normalleşme bugün başladı YENİ NORMALLEŞME BUGÜN BAŞLADI

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