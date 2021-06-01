01 Haziran 2021, Salı
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Başkan Erdoğan'dan bıçaklanan doktora 'geçmiş olsun' telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bayram N.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan doktor Ertan İskender ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Başkan Erdoğan'dan bıçaklanan doktora 'geçmiş olsun' telefonu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede doktor Ertan İskender'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Doktor İskender'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Başkan Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

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