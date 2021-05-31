Yarın nereler açılacak? 1 Haziran Salı günü hangi yasaklar kalkacak? Normalleşme ile hangi kısıtlamalar bitiyor?
Normalleşme ile hangi yasaklar kalkacak? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecine geçilmişti. 1 Haziran'da sona erecek kademeli normalleşme sürecinin ardından yeni normalleşme süreci için adımlar atılmaya başlandı. Gözler Kabine'den çıkacak kararlara çevrildi. Peki, yarın nereler açılacak? 1 Haziran Salı günü hangi yasaklar kalkacak? Normalleşme ile hangi kısıtlamalar bitiyor? İşte haberin detayları...
Yarın nereler açılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'de başladı. 1 Haziran'dan sonra hangi kısıtlamaların kalkacağını merak eden vatandaşlar, yeni normalleşme süreci ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Kademeli normalleşme süreci kapsamında bazı mekanların faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmiş, bazı mekanların ise çalışma saatlerine düzenleme getirilmişti. Peki, yarın nereler açılacak? 1 Haziran Salı günü hangi yasaklar kalkacak? Normalleşme ile hangi kısıtlamalar bitiyor? İşte cevaplar...
YARIN NERELER AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 1 Haziran sonrası yeni normalleşme takvimi Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak. Başkan Erdoğan toplantının ardından yeni kararları açıklayacak.
Yeni normalleşme sürecinde alınması beklenen kararlar şu şekilde:
* Lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması,
* Cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor.
* Pazar günleri ise sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesi planlanıyor.
DÜNYA GENELİNDE 1,9 MİLYAR DOZDAN FAZLA KOVİD-19 AŞISI YAPILDI
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1,9 milyar dozdan fazla aşı uygulandı.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 639 milyon 170 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken Çin'i 294 milyon 930 bin ile ABD, 208 milyon 670 bin ile Hindistan, 67 milyon 90 bin ile Brezilya, 64 milyon 590 bin ile İngiltere, 49 milyon 940 bin ile Almanya, 36 milyon 80 bin ile Fransa, 34 milyon 470 bin ile İtalya, 30 milyon 290 bin ile Meksika, 28 milyon 965 bin ile Türkiye, 28 milyon 450 bin ile Rusya, 26 milyon 890 bin ile İspanya, 26 milyon 130 bin ile Endonezya ve 23 milyon 470 bin ile Kanada izledi.
DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19'A KARŞI BUGÜNE KADAR UYGULANAN AŞI SAYISI 1 MİLYAR 900 MİLYONU AŞTI.
Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 136,74 oldu.
Bu ülkeyi 129,53 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 125,16 ile San Marino, 122,25 ile İsrail, 116,1 ile Malta, 100,31 ile Bahreyn, 96,59 ile Şili, 95,15 ile İngiltere, 94,07 ile Moğolistan, 90,67 ile Macaristan, 88,19 ile Maldivler, 87,81 ile ABD, 87,28 ile Katar, 79,8 ile Uruguay, 76,52 ile Monako ve 73,2 ile İzlanda takip etti.
TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 10. ÜLKE
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 965 bin 437 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 34,34 oldu. 16 milyon 553 bin 716 kişiye ilk doz, 12 milyon 411 bin 721 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 171 milyonu aştı, 3 milyon 557 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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