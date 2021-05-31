Yarın nereler açılacak? 1 Haziran Salı günü hangi yasaklar kalkacak? Normalleşme ile hangi kısıtlamalar bitiyor?

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 10. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 965 bin 437 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 34,34 oldu. 16 milyon 553 bin 716 kişiye ilk doz, 12 milyon 411 bin 721 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 171 milyonu aştı, 3 milyon 557 binden fazla kişi hayatını kaybetti.