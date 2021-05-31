Tokat merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' soruşturması kapsamında Tokat, Kahramanmaraş, Niğde ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün mahrem imamları tarafından ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 3 emekli, 2 sözleşmesi feshedilen ve 1'i açığa alınan askeri personel olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Tokat'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorguya alındı.