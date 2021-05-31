Bugün toplantı var mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme dönemi ile ilgili yeni kararların alınacağı Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Kademeli normalleşme sürecinin 1 Haziran'a kadar uygulanacağı bildirilmişti. Peki, bugün toplantı var mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...
Bugün toplantı var mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşme dönemine geçilmişti. 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme sürecinin sona ermesine saatler kala gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kabine Toplantısı'nda tavsiye kararlarını sunması bekleniyor. Peki, bugün toplantı var mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı günlük programında yer alan bilgiye göre, Kabine Toplantısı 31 Mayıs Pazartesi yani bugün saat 15.00'de gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın saat 20.00 sularında açıklama yapması bekleniyor. Normalleşme takviminin açıklanacağı Kabine Toplantısı'nın detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
TOPLANTIDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?
Kabine Toplantısı'nda Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.
Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.
Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.
Ayrıca 13-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinin de toplantıda gündeme geleceği tahmin ediliyor.
Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 30 Mayıs saat 23.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 515 bin 2, ikinci doz aşı 12 milyon 315 bin 660 oldu.
Böylece toplam doz miktarı, 28 milyon 830 bin 662 olarak gerçekleşti. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 726 bin 3, Ankara'da 2 milyon 393 bin 27, İzmir'de ise 1 milyon 966 bin 30 doz olarak kayıtlara geçti.
6 BİN 933 KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 134 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 582 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.
Test sayısı 53 milyon 919 bin 848'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911, vefat sayısı 47 bin 405 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN, "İŞ HAYATIMIZIN NORMALLEŞMESİ İÇİN KOLLARI SIVIYORUZ" MESAJI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajını paylaştı.
Koca, Twitter hesabında, Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotuna bir kez daha yer verdi.
Bakan Koca'nın "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştığı kamu spotunda şu ifadeler kullanıldı:
"İşleri tekrar yoluna koymak için kolları sıvıyoruz. Bakanlığımızca uygulanmakta olan Kovid-19 aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz."
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