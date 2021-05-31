Başkan Erdoğan incelemişti! O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

1.Sınıf Emniyet Müdürü Özer Korkmaz, mesleğe ilk başladığında babası Hidayet Korkmaz'ın desteğini hep hissettiğini aktardı. Mesleğe adım attığında baba Korkmaz'ın tek söylediği şey ise 'Her zaman dürüst ol' öğüttü oldu. Özer Korkmaz, "Benim çocukluğum babamın görev yaptığı karakollarda geçti. Babam polis olmamı çok istiyordu. Bende sınava girerek polis oldum. Göreve ilk başladığım yıllarda her konuda desteğini aldım. Bir şey ile karşılaştığımda, çözemediğimde arayıp ne yapmam gerektiğini sordum. Evrak hazırlamam gerekiyor onu yapamadığımda arayıp 'bu nasıl yapılıyor' diye sorardım. Babam benim hep arkadaşım hem de meslektaşımdı. Dışarda birçok olayla karşılaşıyorsun ailene bunları anlatamıyorsun. Ama ben çok şanslıydım. Yaşadıklarımı meslektaşım olan babama rahatça anlatabiliyor ve üstümdeki yükü atabiliyordum" dedi.