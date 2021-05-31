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Son dakika: Aşılamada kritik detaylar ortaya çıktı! Her hafta 5 milyon...

Son dakika haberine göre; 'nin kritik kararlara kilitlendiği ve normalleşme sürecinin kademe kademe geliştirileceği süreçle birlikte eş zamanlı ilerleyecek olan aşılama sürecine dair çok önemli detaylar ortaya çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: Aşılamada kritik detaylar ortaya çıktı! Her hafta 5 milyon...

'nin kritik kararlara kilitlendiği ve normalleşme sürecinin kademe kademe geliştirileceği süreçle birlikte eş zamanlı ilerleyecek olan aşılama sürecine dair çok önemli detaylara SABAH ulaştı. Edinilen bilgiye göre Türkiye, haziran ayıyla hızlı bir aşılama sürecine girecek.

HAFTADA 5 MİLYON AŞILAMA YAPILACAK

Türkiye her hafta 5 milyon doz olarak sevk edilecek aşıları hiç bekletilmeden kullanılacak. ve aşısı gelmese bile haftada en az 5 milyon doz aşı yapılmış olacak. Böylece 30 milyon kişinin ilk doz aşısı yapılmış olacak. Aşılar için ikinci doz yedeklemesi yapılmasına gerek olmadığı için bir anda 30 milyon kişi aşılanmış olacak. Temmuz sonunda 18 yaş üstü yaz sonunda ise toplumun yüzde 60'ı aşılanması hedefleniyor. İkinci dozlar da yaz sonuna kadar yapılacak.

'nın 'nda ulaşım sıkıntısı nedeniyle aşı olmaya gidemeyen vatandaşlar, adaya gelen sağlık ekiplerince aşılandı.

HATIRLATMA DOZU İÇİN DE TAKVİM HAZIR

, üçüncü yani hatırlatma dozlarının yapılmasını da planlamaya başladı. Verilere göre Sinovaç'ın 6 ay, BioNTech'in ise 9 ay sonra tek doz olarak hatırlatma yapılması planlanıyor. Sonbahara kadar bilim insanları tarafından çalışmaların tamamlanıp, "farklı aşı ile hatırlatma dozu yapılabiliyor mu, kişiler nasıl yanıt veriyor" sorularının yanıtını içeren sonuçların yayınlanması bekleniyor.

O yüzden antikor taramaları ve farklı aşı ile hatırlatma dozu yapma deneyleri önem taşıyor. Yerli aşının yetişmesi halinde 'ın hatırlatma dozunun bununla yapılması bekleniyor.

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