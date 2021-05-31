Son dakika: Aşılamada kritik detaylar ortaya çıktı! Her hafta 5 milyon...

Türkiye'nin kritik kararlara kilitlendiği ve normalleşme sürecinin kademe kademe geliştirileceği süreçle birlikte eş zamanlı ilerleyecek olan aşılama sürecine dair çok önemli detaylara SABAH ulaştı. Edinilen bilgiye göre Türkiye, haziran ayıyla hızlı bir aşılama sürecine girecek.

HAFTADA 5 MİLYON AŞILAMA YAPILACAK

Türkiye her hafta 5 milyon doz olarak sevk edilecek BioNTech aşıları hiç bekletilmeden kullanılacak. Çin ve Rus aşısı gelmese bile haftada en az 5 milyon doz aşı yapılmış olacak. Böylece 30 milyon kişinin ilk doz aşısı yapılmış olacak. Aşılar için ikinci doz yedeklemesi yapılmasına gerek olmadığı için bir anda 30 milyon kişi aşılanmış olacak. Temmuz sonunda 18 yaş üstü yaz sonunda ise toplumun yüzde 60'ı aşılanması hedefleniyor. İkinci dozlar da yaz sonuna kadar yapılacak.