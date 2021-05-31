Alman basını Türk SİHA'larını manşet yaptı! AB bu ürünlere sahip değil

"HERHANGİ BİR İHA DEĞİL"

Polonya, muharebe kabiliyetinde Almanya'yı geçecek. Almanya, böyle bir altyapıya bile sahip değil. Türk üretimi Bayraktar TB2 herhangi bir İHA değil. Avrupa ülkeleri kendi insansız hava aracı ürünlerine sahip değil, bu yüzden Polonya'ya teklif yapamadılar. Bu satış Türkiye için büyük başarı."