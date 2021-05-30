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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Azerbaycan ile işbirliği yapacağız

Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak için ’a giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Karaismailoğlu, “ olarak 19 yıldır edindiğimiz bilgi, tecrübe ve deneyimlerimizi Azerbaycan ve ’ın gelişmesi için, imarı ve inşası için kullanarak; hep birlikte çalışacağız. Özellikle Karabağ'daki zaferden sonra Karabağ’ın imarı için; gerekli olan karayolu ve demiryolu bağlantıları için önemli görüşmeler yapıyoruz” dedi.

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Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Azerbaycan ile işbirliği yapacağız

'a giden Bakan Karaismailoğlu ve heyeti Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi.

Karaismailoğlu, "Kardeş ülkemizle iş birliğimiz güçlenerek devam ediyor. Bakanlık olarak ulaşım ve haberleşme alanındaki tüm deneyim ve kabiliyetlerimizi Azerbaycan'ın kalkınması ve büyümesi adına ortaya koyacağız" dedi.

'ni ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, basına önemli açıklamalarda bulundu.

"AZERBAYCAN KARABAĞ'IN SEVİNCİ BİZİM SEVİNCİMİZDİR"

Sabah saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham ile bir araya geldiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanının selamlarını da Aliyev'e ilettiklerini belirterek; şöyle konuştu:

"Ulaştırma Bakanımız Sayın Nabiyev ile beraber bugün Azerbaycan incelemelerimize başladık. Önemli görüşmelerde bulunacağız. Şehitlikleri ziyaretimizden sonra toplantılarımıza devam edeceğiz. Yarın da inşallah bölgemize gideceğiz. Karabağ'ın kurtuluşundan sonra imarı için yüklenici firmalarımızın yaptığı çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. Yeni planlamalarımızı yapacağız. 'ın sevinci bizim sevincimizdir. İnşallah bundan sonra Azerbaycan ve Karabağ'ın imarı konusunda olarak 19 yıldır edindiğimiz bilgi, tecrübe ve deneyimlerimizi Azerbaycan ve Karabağ'ın gelişmesi için, imarı ve inşası için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

"KARABAĞ'IN İMARI İÇİN GEREKLİ OLAN VE KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI İÇİN ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

Özellikle tarafında da projelerin olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah önemli ulaşım koridorlarını lojistik koridorlarını hep birlikte değerlendirip en kısa zamanda sonuç alacağız. Yine karayolunda yaşanan bizim Türk transit filoların yaşadığı sıkıntıları da konuşacağız. Ama özellikle Karabağ'daki zaferden sonra Karabağ'ın imarı için gerekli olan karayolu ve demiryolu bağlantıları için önemli görüşmeler yapıyoruz. İnşallah bizim güçlü firmalarımızın da desteğiyle buradaki planlamalarımızı, projelerimizi yapıp en kısa zamanda hayata geçirip; buraları lojistik ve ulaşım bağlantısı olarak da dünyanın en önemli merkezlerinden birisi haline getireceğiz. Türkiye-Azerbaycan'ı ulaşım aksı olarak da en kaliteli en konforlu ve en güvenli yollarla birbirine bağlama çabası içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan programı kapsamında; Haydar Aliyev Kültür Merkezini ve Askeri Ganimet Parkını ziyaret etti. Sonrasında Azerbaycan Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile bir araya gelen Karaismailoğlu; Fahri Hiyabani, Şehitler Hiyabani ve Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu, yarın da Karabağ'ı ziyaret ederek; Türk müteahhitlik firmalarının yapım çalışmalarını sürdürdüğü Horadiz- Ağband Demiryolu, Ahmedbeyli - Horadiz - Mincivan - Ağband Otoyolu ve Ahmedbeyli - Füzuli - Şuşa Otoyolu Projelerinde incelemelerde bulunacak.

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