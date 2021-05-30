Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Azerbaycan ile işbirliği yapacağız

"KARABAĞ'IN İMARI İÇİN GEREKLİ OLAN VE KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI İÇİN ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"



Özellikle Nahçıvan tarafında da projelerin olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah önemli ulaşım koridorlarını lojistik koridorlarını hep birlikte değerlendirip en kısa zamanda sonuç alacağız. Yine karayolunda yaşanan bizim Türk transit filoların yaşadığı sıkıntıları da konuşacağız. Ama özellikle Karabağ'daki zaferden sonra Karabağ'ın imarı için gerekli olan karayolu ve demiryolu bağlantıları için önemli görüşmeler yapıyoruz. İnşallah bizim güçlü firmalarımızın da desteğiyle buradaki planlamalarımızı, projelerimizi yapıp en kısa zamanda hayata geçirip; buraları lojistik ve ulaşım bağlantısı olarak da dünyanın en önemli merkezlerinden birisi haline getireceğiz. Türkiye-Azerbaycan'ı ulaşım aksı olarak da en kaliteli en konforlu ve en güvenli yollarla birbirine bağlama çabası içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.