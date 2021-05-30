Türkiye'de kaç doz koronavirüs aşısı vuruldu? Türkiye en çok aşı yapılan ülkeler arasında
Türkiye'de yapılan koronavirüs aşısı sayısı açıklandı. 28 milyon 811 binden fazla doz aşının yapıldığı açıklanırken birçok dünya devinin geride bırakıldığı belirtildi. Ourworldindata'nın verilerine göre Türkiye ençok aşı yapılan ülkeler listesinde ilk 10'da yer alıyor.
Dünya genelinde yapılan koronavirüs aşısı doz sayısı açıklandı. 620 milyon 970 bin doz aşının yapıldığı Çin zirvede yer alırken Türkiye ilk 10'da kendine yer buldu.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 620 milyon 970 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken Çin'i 293 milyon 710 bin ile ABD, 212 milyon 66 bin ile Hindistan, 66 milyon 930 bin ile Brezilya, 63 milyon 960 bin ile İngiltere, 49 milyon 255 bin ile Almanya, 35 milyon 630 bin ile Fransa, 34 milyon 73 bin ile İtalya, 29 milyon 861 bin ile Meksika, 28 milyon 811 bin ile Türkiye, 28 milyon 365 bin ile Rusya, 26 milyon 133 bin ile İspanya, 25 milyon 782 bin ile Endonezya ve 23 milyon 157 bin ile Kanada izledi.
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 1 milyar 874 milyonu aştı.
Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 136,74 oldu.
Bu ülkeyi 128,98 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 125,16 ile San Marino, 122,22 ile İsrail, 116,01 ile Malta, 99,02 ile Bahreyn, 96,31 ile Şili, 94,22 ile İngiltere, 92,34 ile Moğolistan 89,64 ile Macaristan, 87,82 ile ABD, 87,45 ile Maldivler, 86,48 ile Katar, 79,75 ile Uruguay ve 76,52 ile Monako takip etti.
TÜRKİYE İLK 10'DA
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 811 binden fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 34,15 oldu. 16 milyon 504 bin 21 kişiye ilk doz, 12 milyon 307 bin 324 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 170 milyon 690 bini aştı, 3 milyon 550 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
29 MAYIS'IN VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr'den Türkiye'nin Covid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 28 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.
24 saatlik tabloya göre; Türkiye'de 29 Mayıs 2021 tarihinde Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti, vaka sayısı ne kadar oldu? Ağır hasta, iyileşen ve test sayısı ne kadar oldu?
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi.
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