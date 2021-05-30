Türkiye'de kaç doz koronavirüs aşısı vuruldu? Türkiye en çok aşı yapılan ülkeler arasında

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 620 milyon 970 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken Çin'i 293 milyon 710 bin ile ABD, 212 milyon 66 bin ile Hindistan, 66 milyon 930 bin ile Brezilya, 63 milyon 960 bin ile İngiltere, 49 milyon 255 bin ile Almanya, 35 milyon 630 bin ile Fransa, 34 milyon 73 bin ile İtalya, 29 milyon 861 bin ile Meksika, 28 milyon 811 bin ile Türkiye, 28 milyon 365 bin ile Rusya, 26 milyon 133 bin ile İspanya, 25 milyon 782 bin ile Endonezya ve 23 milyon 157 bin ile Kanada izledi.