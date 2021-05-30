Türkiye Azerbaycan arasında kritik görüşme
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü'de bir araya geldi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yeni bağlantı hakkında açıklama yapıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Aliyev toplantıda "Nakliye sektörü her zaman gündemimizin ön saflarında yer aldı. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra önemi arttı" dedi.
Bakan Karaismailoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi. Türk heyetinin ziyaretinin başarılı geçeceğini ifade eden Aliyev, nakliye sektörünün her zaman gündemlerinde ön sıralarda olduğunu belirtti.
Aliyev, Karabağ Savaşı'na değinerek "Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun ortak yapımı özel bir önem taşıyor. Bildiğiniz gibi burası Doğu-Batı koridorunun önemli bir bölümü. Son yıllarda bu koridordan geçen kargo hacmi arttı. Ancak İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra yeni bir koridor, Zangazur koridoru üzerinde çalışıyoruz. Uluslararası düzeyde, adı zaten Zangazur koridoru olarak belirlenmiştir. Bu, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir bağlantı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
"NAHÇIVAN TOPRAKLARINDA YENİ KORİDORU İNŞA EDECEĞİZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, tüm projelerin tek tek hayata geçeceğine değinerek "Demiryolu konusunda da çalışıyoruz ve Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdik. Özellikle Nahçıvan-Kars, Kars-Aral-Dilucu arası projelerimizi tamamladık. İnşallah onları bir program şeklinde hazırlayıp Nahçıvan topraklarında yeni bir koridor olan bu demiryolunu ortaklaşa inşa edeceğiz" dedi. Bakan Karaismailoğlu, toplantı sonunda Aliyev'e kılıç hediye etti.
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