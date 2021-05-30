30 Mayıs 2021, Pazar
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Bazı hükümlüler için uygulanan koronavirüs salgın izin süreleri 2 ay uzatıldı

Son dakika haberine göre; Açık ceza infaz kurumlarındaki veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin Kovid-19 salgını izin süreleri 2 ay uzatıldı.

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Giriş Tarihi: 30.05.2021
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Bazı hükümlüler için uygulanan koronavirüs salgın izin süreleri 2 ay uzatıldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kovid-19 salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen izin süresinin 2 ay uzatılması önerisinde bulundu.

Önerisi doğrultusunda, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin 31 Mayıs 2021 itibarıyla 2 ay uzatılması kararlaştırıldı.

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