PKK'nın piyonları kırmızı listede! Adayların listesini Kandil'e yollamış
Son dakika haberine göre; Terör örgütünün talimatıyla hareket eden eski HDP Van milletvekili Nadir Yıldırım ile DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, terörden arananlar listesinde 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoriye alındı. Nadir Yıldırım'ın Kandil'deki terörist elebaşlarından gizli e-postalar gönderilerek talimatlandırıldığı kaydedildi.
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK ana davasında yargılanan Yıldırım ve Yüksek, haklarında yakalama kararı çıkarılınca tekrar cezaevine girmemek için yasadışı illegal yollardan yurtdışına kaçmıştı. 5 yıl tutuklu yargılandıktan sonra 2014'te tahliye edilen ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Kandil'in onayı ile HDP'den milletvekili seçilen Yıldırım, kaçmadan kısa süre sosyal medya hesabında skandal bir paylaşımda bulunarak, "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez" demişti. Milletvekili olduğu için dosyası KCK ana davasından ayrılan Yıldırım, PKK'nın çatı yapılanması KCK'nın 8 kişilik sözde Türkiye yürütmesinde faaliyet yürütüyordu.
KANDİL'DEN GİZLİ E-POSTA
Nadir Yıldırım'ın mahalli ve genel seçimlerde belediye başkanı ve milletvekili adaylarını belirleyerek Kandil'deki terörist elebaşlarının onayına sunduğu bildirildi. KCK Türkiye sözcülüğünü de üstlenen Yıldırım'ın Kandil'deki terörist elebaşlarından gizli e-postalar gönderilerek talimatlandırıldığı kaydedildi.
Nadir Yıldırım'ın bizzat Murat Karayılan tarafından KCK sözcülüğüne getirildikten sonra HDP'li belediyelerde legal görünümle faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Örgütün talimatlarına uymadığı için Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan'ı örgüt adına sorguladığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ve Hakkâri ziyaretini protesto etmek için esnafa tehditle kepenk kapattırıp, toplu taşıma araçlarına da kontak kapatılması talimatı verdiği bildirildi.
PKK SÖZCÜSÜ GİBİ
KCK ana davasında 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 yıl, 5. Ağır Ceza Mahkemesince de 8 yıl 9 ay olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan DBP Genel Başkanı Kamuran Yüksek de PKK sözcüsü gibi çalışan isimlerden biri.
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