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PKK'nın piyonları kırmızı listede! Adayların listesini Kandil'e yollamış

Son dakika haberine göre; Terör örgütünün talimatıyla hareket eden eski Van milletvekili ile Eş Genel Başkanı , terörden arananlar listesinde 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoriye alındı. Nadir Yıldırım'ın 'deki terörist elebaşlarından gizli e-postalar gönderilerek talimatlandırıldığı kaydedildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.05.2021
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PKK'nın piyonları kırmızı listede! Adayların listesini Kandil'e yollamış

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında yargılanan Yıldırım ve Yüksek, haklarında yakalama kararı çıkarılınca tekrar cezaevine girmemek için yasadışı illegal yollardan yurtdışına kaçmıştı. 5 yıl tutuklu yargılandıktan sonra 2014'te tahliye edilen ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 'in onayı ile 'den milletvekili seçilen Yıldırım, kaçmadan kısa süre sosyal medya hesabında skandal bir paylaşımda bulunarak, "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez" demişti. Milletvekili olduğu için dosyası KCK ana davasından ayrılan Yıldırım, PKK'nın çatı yapılanması KCK'nın 8 kişilik sözde Türkiye yürütmesinde faaliyet yürütüyordu.

KANDİL'DEN GİZLİ E-POSTA

'ın mahalli ve genel seçimlerde belediye başkanı ve milletvekili adaylarını belirleyerek Kandil'deki terörist elebaşlarının onayına sunduğu bildirildi. KCK Türkiye sözcülüğünü de üstlenen Yıldırım'ın Kandil'deki terörist elebaşlarından gizli e-postalar gönderilerek talimatlandırıldığı kaydedildi.

Nadir Yıldırım'ın bizzat tarafından KCK sözcülüğüne getirildikten sonra HDP'li belediyelerde legal görünümle faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Örgütün talimatlarına uymadığı için Belediye Başkanı 'ı örgüt adına sorguladığı, Cumhurbaşkanı 'ın Diyarbakır ve Hakkâri ziyaretini protesto etmek için esnafa tehditle kepenk kapattırıp, toplu taşıma araçlarına da kontak kapatılması talimatı verdiği bildirildi.

PKK SÖZCÜSÜ GİBİ

KCK ana davasında 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 yıl, 5. Ağır Ceza Mahkemesince de 8 yıl 9 ay olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Başkanı de PKK sözcüsü gibi çalışan isimlerden biri.

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