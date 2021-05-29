Son dakika: Hakkari'de terör operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Hakkari'de terör örgütü işbirlikçisi olduğu şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında, 28 Mayıs 2021 günü Hakkari ili merkez, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü işbirlikçisi olduğu tespit edilen 6 şüpheli şahsın ikamet adreslerinde eş zamanlı olarak arama faaliyeti yapılmış ve 5 işbirlikçi şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca Şemdinli ilçesinde 17 Eylül 2016 tarihinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 2 ceset gömülü vaziyette ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.