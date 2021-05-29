Bugün yasak var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamalar hayata geçirildi. Bu kapsamda hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bu hafta sonu kısıtlama olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede hafta sonu yasaklarına da yer verildi. Peki, bugün yasak var mı? 29 Mayıs Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? (29-30 MAYIS)

Kademeli normalleşme döneminde hafta sonu yasakları devam edecek. Buna göre, 28 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, cumartesi ve pazar günlerini de kapsayacak ve 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirtilen yer ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.