Son dakika | Türkiye ile ABD arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular

Görüşmede Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve Ukrayna gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındığı öğrenildi.

Filistin'de ateşkesin sağlanmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, İsrail'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi konusunda baskı yapılması ve iki devletli çözüm çerçevesinde kalıcı barış için somut adımlar atılmasının gereğinin altı çizildiği ifade edildi.