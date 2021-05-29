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Son dakika | Türkiye ile ABD arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler kapsamlıca ele alındığı kaydedildi. ’nin gündemi ve zirve marjında Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı arasında gerçekleşecek olan görüşmenin konuları değerlendirildiği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Son dakika | Türkiye ile ABD arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular

Görüşmede Afganistan, Suriye, , Yukarı Karabağ ve Ukrayna gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındığı öğrenildi.

Filistin'de ateşkesin sağlanmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, İsrail'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi konusunda baskı yapılması ve iki devletli çözüm çerçevesinde kalıcı barış için somut adımlar atılmasının gereğinin altı çizildiği ifade edildi.

Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin hatırlatıldığı görüşmede PYD ve FETÖ konusundaki beklentiler ABD tarafına iletildiği vurgulandı. Görüş ayrılıklarına rağmen ilişkilerin stratejik bir anlayışla ve pozitif gündemle ilerletilmesinin önemine değinildiği kaydedildi.

Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı güven ve aktif işbirliğine dayalı bir yaklaşımla ele alınması gerektiği belirtildiği görüşmede, iki önemli NATO müttefiki olarak Türkiye-ABD işbirliğinin, ittifakı güçlendirdiği ve yeni sınamalar karşısında küresel barış ve istikrara katkı sağladığına vurgu yapıldığı öğrenildi.

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