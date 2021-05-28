Elazığ'da korkutan deprem
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Elazığ'daki depremin büyüklüğünün 3,4 olduğu belirtildi.
Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 20:24 sıralarında Kovancılar ilçesi merkez üssü olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 7 kilometre olarak bildirildi.
İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.