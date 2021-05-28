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İzmir’de uyuşturucu operasyonu

haberine göre; İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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İzmir’de uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Ödemiş, Torbalı ve Kiraz ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

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