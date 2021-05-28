İzmir’de uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberine göre; İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Ödemiş, Torbalı ve Kiraz ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.