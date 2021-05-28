İzmir’de uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Ödemiş, Torbalı ve Kiraz ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.