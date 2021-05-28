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Son dakika: Muğla'da 63 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre 'nın ilçesinde, 63 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. uyruklular, işlemlerinin ardından Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Giriş Tarihi: 28.05.2021
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Son dakika: Muğla'da 63 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik 31. Bot Komutanlığı ekipleri, Güllük Körfezi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede arama yapan ekipler, Salih Adası açıklarında bir motor yatı durdurdu.

Yatta Pakistan uyruklu 63 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Pakistan uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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