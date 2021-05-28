Son dakika | Başkan Erdoğan genç hafızların icazet törenine katıldı!

Marmara Anadolu İmam Hatip'in ortaokul öğrencileri hafızlık eğitimlerinden sonra icazetlerini Ayasofya Camii'nde düzenlenen törenle aldılar.

TORUNU HAFIZLIĞINI TAMAMLAYARAK İCAZET BELGESİNİ ALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katıldı.



Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programda hafızlık kursunu tamamlayan öğrenciler icazet belgelerini aldı. Başkan Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan da hafızlığını tamamlayarak icazet belgesini aldı. Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu.

Programa; TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.