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Son dakika | Başkan Erdoğan genç hafızların icazet törenine katıldı!

Başkan Erdoğan, tarihi 'nin açılışınında ardından 'daki bir sonraki durağına geçti. Ayasofya Camii'nde düzenlenen İTO Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan burada Kur'an-ı Kerim tilaveti icra etti. Başkan Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan da hafızlığını tamamlayarak icazet belgesini aldı.

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Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Son dakika | Başkan Erdoğan genç hafızların icazet törenine katıldı!

Ayasofya Camii'nde İTO Lisesi öğrencilerinin hafızlık icazet töreni düzenlendi. Buradaki törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim tilaveti icra etti.

Geçtiğimiz yaz 86 yıl sonra tekrar ibadete açılan Ayasofya Camii'nin misafirleri genç hafızlar.

Marmara Anadolu İmam Hatip'in ortaokul öğrencileri hafızlık eğitimlerinden sonra icazetlerini Ayasofya Camii'nde düzenlenen törenle aldılar.

TORUNU HAFIZLIĞINI TAMAMLAYARAK İCAZET BELGESİNİ ALDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programda hafızlık kursunu tamamlayan öğrenciler icazet belgelerini aldı. Başkan Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan da hafızlığını tamamlayarak icazet belgesini aldı. Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu.
Programa; TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.

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