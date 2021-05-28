28 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan YSK üyelerine ağır hakaret! Dava açıldı

Son dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan YSK üyelerine ağır hakaret! Dava açıldı

Son dakika haberi...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında (YSK) üyelerine ‘Alenen hakaret’ suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
ABONE OL
Son dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan YSK üyelerine ağır hakaret! Dava açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'Alenen hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede, mağdur sıfatıyla YSK başkan ve üyeleri Sadi Güven, Erhan Çiftçi, Faruk Kaymak, İlhan Hanağası, Kürşat Hamurcu, Muharrem Akkaya, Nakiddin Buğday, Refig Eğri, Cengiz Topaktaş, Yunus Aykın, Zeki Yiğit yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, suç tarihi olan 4 Kasım 2019 günü itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…" şeklindeki söyleme YSK üyelerine alenen hakaret ettiği kaydedildi.

İddianamede, söylem içeriğinde yer alan 'ahmak' kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre 'aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal' anlamlarını taşıdığı belirtildi.

İddianamede, "Kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu, İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019 tarihinde YSK tarafında iptal edildiği nazara alındığında söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı" kaydedildi.

İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İmamoğlu yine kriz çıkardı! 19 Mayısı da boş geçmedi İMAMOĞLU YİNE KRİZ ÇIKARDI! 19 MAYIS'I DA BOŞ GEÇMEDİ
İBBnin at skandalında yeni gelişme! İBB'NİN AT SKANDALINDA YENİ GELİŞME!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA