Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran'da sona erecek kademeli normalleşme sürecinin ardından yeni tedirlerin neler olacağı merak ediliyor. Yeni normalleşme sürecine ilişkin detaylar merak edilirken en çok merak edilenlerden biri de Kabine Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarih oldu. Peki, bugün toplantı var mı? 28 Mayıs Kabine Toplantısı yapılacak mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? İşte haberin detayları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şuınu belirtelim ki, bugün Kabine Toplantısı yapılmayacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı genellikle 15 gün arayla yapılıyor. Bir önceki toplantı 17 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Buna göre, yeni normalleşme sürecinin belirlenceği Kabine Toplantısı'nın 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.