Bugün toplantı var mı? 28 Mayıs Kabine Toplantısı yapılacak mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni normalleşme süreci ile ilgili detaylar merak ediliyor. Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın hangi tarihte yapılacağını merak eden vatandaşlar, bugün toplantı yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün toplantı var mı? 28 Mayıs Kabine Toplantısı yapılacak mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? İşte cevaplar...
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran'da sona erecek kademeli normalleşme sürecinin ardından yeni tedirlerin neler olacağı merak ediliyor. Yeni normalleşme sürecine ilişkin detaylar merak edilirken en çok merak edilenlerden biri de Kabine Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarih oldu. Peki, bugün toplantı var mı? 28 Mayıs Kabine Toplantısı yapılacak mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? İşte haberin detayları...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Hemen şuınu belirtelim ki, bugün Kabine Toplantısı yapılmayacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı genellikle 15 gün arayla yapılıyor. Bir önceki toplantı 17 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Buna göre, yeni normalleşme sürecinin belirlenceği Kabine Toplantısı'nın 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA TAM BAĞIMLI, ORTA DÜZEY VE AĞIR ENGELLİLERE KOVİD-19 AŞISI YAPILMAYA BAŞLANDI
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına başlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşı programına öncelikli bir grubun daha dahil edildiğini, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına başlandığını belirtmişti.
Bu kapsamda, İstanbul'daki sağlık kuruluşlarından randevularını alan vatandaşlar aşılarını olmaya başladı. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne gelen vatandaşlar aşı odasına girerken sağlık personeli tarafından bilgilendirildi.
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Koca'nın tam bağımlı, orta ve ağır engellilerin aşılanmasının başladığını bildirmesi üzerine sabah saatlerinden itibaren engelli vatandaşların hastaneye gelmeye başladığını söyledi.
Yiyit, bugün aşı yoğunluğunun önemli kısmını engellilerin oluşturduğunu dile getirerek, "Bugün ilk gün ve ilerleyen durumlarda da aşıya ilgilinin devam ederek artmasını bekliyoruz." dedi.
Önümüzdeki günlerde belli aralıklarla daha alt yaş grubundaki vatandaşların da aşılanacağını ifade eden Yiyit, şunları kaydetti:
"Aşılanma anlamında belki de şenlik gibi bir ay olacak. Bol aşının yapıldığı ve sıraların olabildiğince yoğun ve randevuların dolu dolu alındığı bir ay olacak gibi duruyor. Kontrolsüz bir şekilde virüsle karşılaşma ile aşıyla karşılaşma arasında inanılmaz bir fark var. Birinde yüzde 80-100 arasında korunduğumuzu biliyoruz. Aşısız, virüsle karşılaştığımızda sürecin nerede biteceğini kestiremediğimizi görüyoruz. O yüzden şu an aşı olmak olabilecek ve yapılacak en iyi tedbir."
"HEDEFİMİZ 20 YAŞINA KADAR TÜM VATANDAŞLARIMIZI AŞILAYABİLMEK"
Aşıyla ilgili verilerin dünyanın her yerinden yoğun şekilde geldiğine dikkati çeken Prof. Dr. Yiyit, Türkiye'de de aşı sayesinde olumlu tabloların gözüktüğünü belirtti.
Yiyit, aşılanmanın ardından hastanelerde yatan hastaların yaş ortalamasının düştüğünü, aşının işe yaradığı noktasında herkesin hemfikir olduğunu söyledi.
Aşıyla ilgili anlamlandırılmış çok yan etki olmadığına dikkati çeken Yiyit, "Toplumda belki dalga dalga yayılan komplo teorileri var. Bunların hepsinin de altının boş olduğunu biliyoruz. Bunlara da kati surette kulak asmamak lazım. Şu an randevusunu ilk bulabildiğiniz aşı olma zamanıdır. Çünkü aşısız geçirdiğiniz her geçen gün, sizin için büyük bir risk oluşturuyor. Hedefimiz 20 yaşına kadar tüm vatandaşlarımızı aşılayabilmek." diye konuştu.
Şu anki aşılamada Türkiye'nin hızının çok iyi olduğunu aktaran Yiyit, aşılama hızını aşı tedarikinin belirlediğini, Türkiye'nin en çok aşı tedarik edebilen bir ülke olduğunu kaydetti.
"İLK YERLİ AŞIMIZ İNAKTİF VİRÜS AŞISI OLACAK GİBİ DURUYOR"
Prof. Dr. Yiyit, aşı konusunda ülkede önemli çalışmalar olduğunu, yerli aşıda haziran ayı itibarıyla "faz 3" aşamasına geçileceğini aktararak, şu bilgileri verdi:
"Hastanemiz de bu çalışma içerisinde, 'faz 3'te olacak. Bu şu demek, gönüllü ve yerli aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı hastanede aşıya bekliyor olacağız. 'Yerli aşıdan aşı olmak isteyenlere, aşılama yapmaya başladık' dedikten sonra bize gelmelerini istiyoruz. Hem yerli aşımızla aşılanmış hem de yerli aşımızın resmi anlamda tescillenmesi anlamında çok büyük hizmet etmiş olacaklar. Başlangıç tarihi bildirilecek. O tarihten sonra faz çalışmalarına gönüllü vatandaşlarımızı bekliyor olacağız. Onların katkısıyla da inşallah ilk yerli Kovid-19 aşımız da tescillenmiş olacak. Haziran ayı bu anlamda önemli, ilk yerli aşımız inaktif virüs aşısı olacak gibi duruyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün toplantı var mı? 28 Mayıs Kabine Toplantısı yapılacak mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- Hibe desteği ne zaman yatacak? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar neler?
- Son dakika: 1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? Normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak?
- Beklenen açıklama: Maske ne zaman kalkacak? Türkiye'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?
- Tarih açıklandı mı? KPSS ortaöğretim, ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak? Lise ve 2 yıllık üniversite mezunu...
- ATA AÖF online final sınavı giriş: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021 final sınavı ne zaman bitiyor?
- Taksim Camii açılışı saat kaçta? 28 Mayıs Taksim Camii ne zaman açılacak? Taksim Camii'nde Cuma namazı kılınacak mı?
- Diyanet Cuma hutbesi 28 Mayıs: Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça, Türkçe tam metni...
- KPSS başvuru kılavuzu 2021: ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?
- KPSS tercihleri 2021 ne zaman başlayacak? Kamuya personel ataması ne zaman, nasıl olacak? ÖSYM takvimi...
- KPSS başvuru yapma ekranı: ÖSYM AİS 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? A Grubu Kadrolar neler?
- KPSS sınav ücreti 2021 ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru ücreti nereye, hangi bankaya yatırılacak?