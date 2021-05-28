28 Mayıs 2021, Cuma
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız 2 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 28.05.2021
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe merkezinde belirledikleri 7 adrese düzenledikleri operasyonda, A.A, M.A, Z.G, E.Y, İ.K, A.Y. ve C.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız 2 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

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