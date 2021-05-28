Çin aşısının antikor başarı oranı açıklandı! Aş uygulanan sağlıkçıların antikoru yüzde 98.2 tespit edildi

Sonuçlarını paylaştıkları çalışmanın ilk aşama olduğunu belirten Prof. Dr. Tanır, araştırmadaki amacın sağlık çalışanlarında uygulanan kamuoyunda Çin aşısı olarak bilinen inaktif SARS-CoV-2 (CoronaVac) aşısına karşı oluşan bağışıklık yanıtının araştırılması olduğunu ifade etti.