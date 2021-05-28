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Çin aşısının antikor başarı oranı açıklandı! Aş uygulanan sağlıkçıların antikoru yüzde 98.2 tespit edildi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı koordinatörlüğünde öğretim üyeleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmaya göre iki doz uygulanan uygulanan sağlık çalışanlarının antikoru yüzde 98.2 tespit edildi.

SAĞLIK Sabah
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Çin aşısının antikor başarı oranı açıklandı! Aş uygulanan sağlıkçıların antikoru yüzde 98.2 tespit edildi

Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır, araştırmanın çalışan 282 sağlık çalışanında yapıldığını ve 3 aşamadan oluştuğunu belirtti.

Sonuçlarını paylaştıkları çalışmanın ilk aşama olduğunu belirten Prof. Dr. Tanır, araştırmadaki amacın sağlık çalışanlarında uygulanan kamuoyunda olarak bilinen inaktif (CoronaVac) aşısına karşı oluşan bağışıklık yanıtının araştırılması olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Tanır, çalışmada iki doz aşı uygulanan sağlık çalışanlarında oluşan bağışıklık cevabının (antikor) incelendiğini, çalışma sonuçlarına göre yüzde 98,2 gibi yüksek oranda tespit edilebilir antikor geliştiğini saptadıklarını kaydetti.

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