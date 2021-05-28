Son dakika: 1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? Normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak?

Son dakika... Spor salonlarının açılacağı tarih konusunda araştırmalar hız kazandı. Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe günü başlayan "kademeli normalleşme" dönemi, 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak. Bu süreç içerisinde spor salonlarının da faaliyetlerine ara verilmişti. Peki, 1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? Normalleşme ile spor salonları ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Haziran'da uygulanacak normalleşme sürecinin detayları henüz belli olmadı. Bu kapsamda spor salonlarının da hangi tarihte açılacağı henüz bilinmiyor. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, spor salonlarının 1 Haziran'dan sonra maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılması bekleniyor.