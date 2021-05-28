İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Ham petrol taşıyan tanker sürüklendi

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul Boğazı'ndan geçen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası nedeniyle Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı.

BOĞAZ TRAFİĞİ TEDBİR AMAÇLI ASKIYA ALINDI

Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. RAVA isimli tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu. Tankere, kurtarma römorkörü ve can kurtarma botu yönlendirildi.

Olay nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği, makine arızası nedeniyle sürüklenirken kıyıya 300 metre kala durdurulan petrol taşıyan tankerin olumsuz durum yaşanmadan kontrol edildiği belirtildi.



İstanbul Valiliği, makine arızası nedeniyle kıyıya sürüklenen tankerin durdurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KURTARMA 11 römorkörü refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli ham petrol taşıyan tanker, yapılan ivedi müdahaleyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sahile 300 metre kala durdurulmuştur. KURTARMA 8 römorkörümüz ve KEGM 5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz da bölgeye intikal ettirilmiş olup Boğaz trafiği askıya alınmıştır" denildi.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyrini gerçekleştirirken makine arızası yapan 249 metre uzunluğundaki RAVA isimli ham petrol taşıyan tankere müdahale edildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurtarma 11 Römorkörümüz refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere, halat verilerek herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan müdahale edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sahile 300 metre kala durdurulan tankere Kıyı Emniyetine bağlı Kurtarma-8 Römorkörü ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun yönlendirildiği, Boğaz trafiğinin askıya alındığı kaydedildi.

İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE AÇILDI

Makine arızası nedeniyle kıyıya sürüklenen tankerdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı trafiğe açıldı.