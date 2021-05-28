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CHP'li İBB'de milyonluk vurgun! Hayali konser

haberine göre; CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin konser vurgunu, Denetim Komisyonu Raporu’na yansıdı. Pandemi döneminde 59 konser gerçekleştiren belediye iştiraki Kültür A.Ş.’nin, 65 konser faturası düzenlediği ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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CHP'li İBB'de milyonluk vurgun! Hayali konser

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin () 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu, İBB'deki vurgunu gözler önüne serdi. Kolpa grubu, , ve gibi sanatçılar üzerinden 2020'de 59 konser organizasyonu gerçekleştiren İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin 65 adet konser faturası düzenlediği ortaya çıktı.

Kültür A.Ş., "Konser/ dinleti hizmeti temini" adı altında 4 milyon 451 bin 562 TL fatura keserken, konser veren sanatçıların kaşe bedelinin 3 milyon 136 bin TL olduğu öğrenildi. Kültür A.Ş.'nin toplam 6 hayali konsere kestiği fatura bedelinin ise 1 milyon 315 bin 562 TL olduğu bildirildi.



254 MİLYONLUK İŞ
Açık teklif usulü olarak düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 254 milyon 961 bin 330 lira olan ihale için 3 firma doküman satın aldı. Tek firmanın teklif vermesi sonucu, ihaleyi 235 milyon 990 bin 281 lira bedelle . A.Ş. kazandı. İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nün denetimi altında gerçekleştirilecek faaliyetler arasında konser hizmeti de yer aldı.

Kolpa grubu, Elif Buse Doğan, Orhan Ölmez, Erdal Güney, , , , , , , , , Grup İmera, , , Koliva, gibi sanatçılardan oluşan toplamda 59 konser organizasyonu yapıldı.



DENETİM RAPORUNA YANSIDI
2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu'na yansıyan detayda ise İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin ise 65 adet konser faturası düzenlediği ortaya çıktı. Hayali konserlere kesilen faturalar, denetim raporuyla gözler önüne serildi. Kültür A.Ş'nin "Konser/dinleti hizmeti temini" adı altında 4 milyon 451 bin 562 TL fatura kestiği tespit edildi.



HAYALİ İŞLER
'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, 17 yazarın katılacağı bir söyleşi etkinliği için 23 Kasım 2016'da açık ihale yapılmış, ihaleyi kazanan Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne 987 bin TL ödenmişti. SABAH ise etkinliğin hiç gerçekleşmediğini, söyleşi konuklarının ise etkinlikten haberlerinin olmadığını belgelemişti.

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