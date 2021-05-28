1 Haziran sonrası nereler açılacak? Kabine Toplantısı'ndan ne sonuç çıkacak? İşte normalleşme planı!

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Genel Sekreteri ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sanal olarak gerçekleştirilen "İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi" öncesi Kovid-19 salgınındaki gidişat ile ilgili bilgi verdi. İngiltere, ABD ve İsrail'deki aşılama çalışmalar sayesinde bu ülkelerde vaka ve ölüm sayılarının büyük oranda azaldığını, salgının kontrol altına alındığını da dile getiren Prof. Dr. Yavuz şunları söyledi: