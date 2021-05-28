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SON DAKİKA | MSB açıkladı: DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan () açıklamasında ,"Hatay-Narlıca’daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin örgütü mensubu olduğu tespit edildi." bilgisi paylaşıldı.

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Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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SON DAKİKA | MSB açıkladı: DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Hatay/Narlıca'daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı." açıklamasını yaptı.

DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI

Bakanlık, "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verdi.

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