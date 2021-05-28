SON DAKİKA | MSB açıkladı: DEAŞ'lı terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan (MSB) son dakika açıklamasında ,"Hatay-Narlıca’daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." bilgisi paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Hatay/Narlıca'daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı." açıklamasını yaptı.
DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI
Bakanlık, "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verdi.