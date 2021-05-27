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Son dakika: TBMM'ye 11 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

Son dakika haberine göre HDP'li 10 milletvekili ve bağımsız 1 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, ’na sunuldu.

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Giriş Tarihi: 27.05.2021
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Son dakika: TBMM'ye 11 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık ile HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Muş Milletvekili Şevin Coşkun'a ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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