Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine yapılan Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile harekete geçildi ve Aydın'daki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi tamamlandı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, müzenin açılışa hazır olduğunu açıkladı.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde yapılan merhum Başbakan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin 27 Mayıs 1960 ihtilalinin 61'inci yıl dönümünde açılışa hazır hale getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi Çine Çayı kenarında 11 Mart 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla temeli atılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi tamamlandı.
90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi içerisinde cami ve yel değirmeni de bulunuyor. Yaklaşık 26 ayda tamamlanan müze açılacağı günü bekliyor.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin talimatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda Aydın Valiliği'nce yaptırılan Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır. Demokrasi tarihimizde kara bir leke olan 27 Mayıs'ta merhum Başbakan'ı ve arkadaşlarını rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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