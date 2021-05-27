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Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine yapılan Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır

Başkan 'ın talimatı ile harekete geçildi ve Aydın'daki Demokrasi Müzesi tamamlandı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, müzenin açılışa hazır olduğunu açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2021
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Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine yapılan Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde yapılan merhum Başbakan Demokrasi Müzesi'nin 1960 ihtilalinin 61'inci yıl dönümünde açılışa hazır hale getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi Çine Çayı kenarında 11 Mart 2019 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla temeli atılan tamamlandı.

90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi içerisinde cami ve yel değirmeni de bulunuyor. Yaklaşık 26 ayda tamamlanan müze açılacağı günü bekliyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Cumhurbaşkanımız beyin talimatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda 'nce yaptırılan açılışa hazır. Demokrasi tarihimizde kara bir leke olan 27 Mayıs'ta merhum Başbakan'ı ve arkadaşlarını rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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