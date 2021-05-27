SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığından Almanya'ya FETÖ tepkisi: “House of One” projesi...
Dışişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Türkiye’nin ve Almanya’daki Türk ve Müslüman toplumunun bütün itirazlarına rağmen FETÖ terör örgütünün dahil edildiği bugün Berlin’de temeli atılan “House of One” projesi, üç dini biraraya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder." ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı, Berlin'de FETÖ terör örgütünün de dahil edildiği 'House of One' projesi hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Türkiye'nin ve Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun bütün itirazlarına rağmen FETÖ terör örgütünün dahil edildiği projenin, üç dini bir araya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet edeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"ALMANYA'DAKİ TÜRK VE MÜSLÜMANLAR İÇİN..."
"İslam dinini kendi karanlık gündemi doğrultusunda tahrip ve istismar eden ve sayıca da Almanya'daki Müslümanları hiçbir şekilde temsile haiz olmayan FETÖ terör örgütü dahil oldukça bu ibadet evinin Almanya'daki Türk ve Müslümanlar için bir değeri ve anlamı olmayacaktır.
"MÜSLÜMANLARIN HAKİKİ TEMSİLCİLERİNE YER VERİLMELİ"
Temennimiz, yapılan bu vahim yanlıştan fazla zaman geçirilmeden dönülmesi ve projede Alman kamuoyunda da şaibeli ve şüpheli faaliyetleri dolayısıyla gerçek yüzü giderek daha iyi anlaşılmakta olan söz konusu örgütün yerine Müslümanların hakiki temsilcilerine yer verilmesinin sağlanmasıdır.
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