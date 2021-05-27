SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığından Almanya'ya FETÖ tepkisi: “House of One” projesi...

"ALMANYA'DAKİ TÜRK VE MÜSLÜMANLAR İÇİN..."

"İslam dinini kendi karanlık gündemi doğrultusunda tahrip ve istismar eden ve sayıca da Almanya'daki Müslümanları hiçbir şekilde temsile haiz olmayan FETÖ terör örgütü dahil oldukça bu ibadet evinin Almanya'daki Türk ve Müslümanlar için bir değeri ve anlamı olmayacaktır.