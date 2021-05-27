27 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika: Komandolar PKK'ya geçit vermedi! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... tarafından yapılan resmi açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, bölgesine taciz atışı yapan bir, bölgesine sızma girişiminde bulunan dört olmak üzere toplam 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.05.2021
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Son dakika: Komandolar PKK'ya geçit vermedi! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan bir, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan dört olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

Detaylar gelecek...

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