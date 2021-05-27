Türk savaş jetlerinden Süper Ay'da enfes görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı Türk savaş uçaklarının Süper Ay'da çekilen görüntülerini yayınladı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada!" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı Türk savaş uçaklarının Süper Ay'da çekilen görüntülerini yayınladı.
MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada!" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.
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