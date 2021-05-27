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Türk savaş jetlerinden Süper Ay'da enfes görüntüler

Türk savaş uçaklarının 'da çekilen görüntülerini yayınladı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada!" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Türk savaş jetlerinden Süper Ay'da enfes görüntüler

Türk savaş uçaklarının 'da çekilen görüntülerini yayınladı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada!" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

Türk jetlerinin Süper Ay'da çekilen fotoğraflarına binlerce yorum da yapıldı.

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