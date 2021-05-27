Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma yasağının detaylarını merak eden vatandaşlar, bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile merak edilen soruları yanıtladı. Peki, hafta sonu yasak var mı? 29-30 Mayıs Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

29-30 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşme döneminde hafta sonu yasakları devam edecek. Buna göre, 28 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, cumartesi ve pazar günlerini de kapsayacak ve 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirtilen yer ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.