Türkiye ve Yunanistan arasında önemli görüşme

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edildi. Toplantıda, Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındı. Müteakip toplantının Ankara'da icra edilmesi planlanmaktadır" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN