Türkiye ve Yunanistan arasında önemli görüşme
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Yunan MSB heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın video konferans yöntemiyle yapıldığını ve önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edildi. Toplantıda, Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındı. Müteakip toplantının Ankara'da icra edilmesi planlanmaktadır" denildi.