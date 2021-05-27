27 Mayıs 2021, Perşembe
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Türkiye ve Yunanistan arasında önemli görüşme

(MSB), Türk ve Yunan MSB heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın video konferans yöntemiyle yapıldığını ve önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Türkiye ve Yunanistan arasında önemli görüşme

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile icra edildi. Toplantıda, Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındı. Müteakip toplantının Ankara'da icra edilmesi planlanmaktadır" denildi.

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