27 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını yad etti

Son dakika haberine göre Başkan , merhum Başbakan , Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı 'ı 27 Mayıs askeri darbesinin 61. yılında andı.

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Giriş Tarihi: 27.05.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını yad etti

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan ağır bedeller ödeten darbe silsilesinin ilki olan, yarası milletimizin kalbinde hala kanayan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum."

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