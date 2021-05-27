Mahalleli CHP'li İBB'nin gaspına izin vermedi: "Bu park bizim ciğerimiz"

BU AĞAÇLARLA BÜYÜDÜM

Ayşe Topçu (İmamoğlu'nun konvoyu ile mahalle sakinleri arasında yaşanan olayda kolu kırıldı): Ben buraya taşındığımda bu ağaçlar henüz fidandı. 17 yıldır bu mahallede oturuyorum ben. Bu ağaçlarla büyüdüm. Bu ağaçların gölgesinde durabilmek için direndim ben. Direnmeye de devam edeceğim. Tek bir ağacın gölgesi altında nice hayatlar geldi gitti. Bu parkı kimseye vermeyiz.

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