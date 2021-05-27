Mahalleli CHP'li İBB'nin gaspına izin vermedi: "Bu park bizim ciğerimiz"
Eyüpsultan sakinleri, yeşil alanlarını koruma taleplerini dinlemeyen İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki gösterdi. Arbedede kolu kırılan Ayşe Topçu, “Bu ağaçlarla büyüdüm, parkı vermeyiz” dedi. CHP'li İBB'nin bu haksız kararına isyan eden mahalle halkı ayrıca "Bu park bizim ciğerimiz. Parkımızı sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün Eyüpsultan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde yapımına başlanan kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenine katılmıştı.
Proje kapsamında mahalle içerisinde yer alan Gençlik Parkı'nın yıkılacağını öğrenen mahalle sakinlerinin, yeşil alanlarını korumak için görüşmek istediği İmamoğlu, bunu kabul etmeyip bölgeden olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Olaylar sırasında bir kadının kolu kırılmıştı.
SABAH, yeşil alanlarının yıkılmasını istemeyen ve kendilerine söz hakkı tanınmayan mahalle sakinleriyle konuştu. Yaşanan olayın siyasallaştırıldığını ifade eden vatandaşlar, "Bizi siyasete alet etmek istediler ama bizim tek gayemiz parkımız" diyerek şunları söyledi:
Koray Akın: Burası yıllardır varolan bir park. İnsanlar burada ağaçların altında rahat nefes alır. Bu koca park, proje yüzünden yıkılıp yeni yapılacak sitenin içerisine eklenecek. Burası afet toplanma alanı. Yarın bir deprem olduğunda başımızı nereye sokacağız?
Zaten bu parkın afet toplanma alanı olduğuna dair bir levha vardı ama Ekrem Bey gelmeden bir gün önce levhayı söktüler. Başkan geldiğinde kendisiyle konuşmak istedik, derdimizi anlatmak istedik ama bize kulak veren olmadı. Çayımızı içmesini, bizi dinlemesini beklerdik.
Nejla Sönmez: Bu parkımız, mahallemiz için çok önemli bir yere sahip. Yaşlılarımız gün içerisinde gelir, ağaçların gölgesi altında soluklanır, çocuklar burada çimlerin üzerinde oyun oynarlar. Bu parkı yıkmak demek bu mahallenin ciğerlerini yok etmek demek. Bu park bizim ciğerimiz. Parkımızı sonuna kadar savunacağız.
BU AĞAÇLARLA BÜYÜDÜM
Ayşe Topçu (İmamoğlu'nun konvoyu ile mahalle sakinleri arasında yaşanan olayda kolu kırıldı): Ben buraya taşındığımda bu ağaçlar henüz fidandı. 17 yıldır bu mahallede oturuyorum ben. Bu ağaçlarla büyüdüm. Bu ağaçların gölgesinde durabilmek için direndim ben. Direnmeye de devam edeceğim. Tek bir ağacın gölgesi altında nice hayatlar geldi gitti. Bu parkı kimseye vermeyiz.
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