Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ULAQ mesajı! Atış serbest

Tüm izleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği atışın hedefi tam isabet ile vurmasının ardından, duygularını ifade etmek üzere Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir bir konuşma gerçekleştirdi. Demir, "Bugün Mavi Vatan'ın korunması, Ege ve Doğu Akdeniz'de haklarımızın korunması için güçlü bir deniz gücüne sahip olmamız aşikardır. Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaç duyduğu platformları en yeni teknolojilerle donatılmış olarak sağlamak için, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, sektörümüz ve diğer ilgili kurumlarla çok sıkı işbirliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Projelerimizde yüzde 70'e varan yerlilik oranlarına ulaştık, bunu daha da artıracağız. İnsansız hava araçlarında artık oyun değiştirici olarak sahada olan ürünlerimizin benzerlerinin kara, deniz üstü ve deniz altı araçlarında da hayata geçtiğini görmeye başladığımız günler çok yakın. Bu sistemlerin entegre çalıştığı muharebe ortamının bizi beklediğini biliyor ve biz de buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buna yönelik ortaya konacak çalışmaları destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.