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Son dakika: Askeri suçlara ilişkin davalara bakacak mahkemeler yeniden belirleniyor! AK Parti Meclis'e sundu

Son dakika haberleri... , askeri suçları düzenleyen 20 maddelik yasa teklifini Meclis’e sundu. Teklif ile askeri suçlara ilişkin davalara bakacak mahkemeler yeniden belirleniyor.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 26.05.2021
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Son dakika: Askeri suçlara ilişkin davalara bakacak mahkemeler yeniden belirleniyor! AK Parti Meclis'e sundu

AK Parti, askeri suçları düzenleyen 20 maddelik yasa teklifini Meclis'e sundu. Teklif ile askeri suçlara ilişkin davalara bakacak mahkemeler yeniden belirleniyor. Askeri suçların soruşturması ve kovuşturmasında uygulanacak istisnai hükümler ile soruşturma ve kovuşturma mercileri yeniden düzenleniyor. Asker kişilerin, suçüstü olması halinde, görevli herkes tarafından geçici olarak yakalanabilecek.

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