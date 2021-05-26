26 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Soylu'dan flaş Başkan Erdoğan açıklaması: Emrinde olacağız

Son dakika: Bakan Soylu'dan flaş Başkan Erdoğan açıklaması: Emrinde olacağız

Son dakika haberi... Başkan 'ın Bakanı 'ya destek açıklamaları sonrası son dakika gelişmesi yaşandı. Bakan Soylu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Bakan Soylu'dan flaş Başkan Erdoğan açıklaması: Emrinde olacağız

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız...' dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAKAN SOYLU'YA DESTEK

Başkan Erdoğan, grup toplantısında yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanında olacağız. Bu suçluları ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız Tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir. Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Suç örgütleri mensuplarını kullanarak kamuoyunu yönlendiremeye heveslenenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz" demişti.

Başkan Erdoğandan önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA