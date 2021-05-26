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Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı? 1 Haziran yasakları...

? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. sonrasında atılacak adımların belirlendiği Kabine toplantısının yapılacağı tarih merak ediliyor. Kademeli normalleşmenin ilk adımları atılırken, tarihi işaret edilmişti. İşte, Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı? 1 Haziran yasakları...

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Giriş Tarihi: 26.05.2021
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Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı? 1 Haziran yasakları...

? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı 'ın başkanlığında toplanan 'nda, halen tedbirler gereği kapalı olan mekanlar için karar alınması bekleniyor. Kabine Toplantısı için gelecek haberler yakından takip ediliyor. İşte, Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı? yasakları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Normalleşme adımları kapsamında önemli karların alındığı Kabine Toplantısı için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başlarken, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının devamı, düğün salonlarının açılacağı tarih ve hafta içi akşam için devam eden sokağa çıkma yasağı gibi konular için Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak olası kararlar bekleniyor.

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1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşmenin devam edeceği açıklanan tedbirleri gündeme taşıyacak olan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre yeni normalleşme sürecine girecek. 1 Haziran sonrası başlayacak olan normalleşme takvimi toplantının ana gündem maddesini oluşturacak.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Daha önceki açıklamalarda toplantının 15 günde bir yapılacağı bildirilmişti. En son 17 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın dolayısı ile 31 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması öngörülüyor.

Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklamaların gelmesi bekleniyor.

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