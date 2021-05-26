Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda, halen tedbirler gereği kapalı olan mekanlar için karar alınması bekleniyor. Kabine Toplantısı için gelecek haberler yakından takip ediliyor. İşte, Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı? 1 Haziran yasakları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Normalleşme adımları kapsamında önemli karların alındığı Kabine Toplantısı için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde pek çok alanda normalleşme başlarken, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının devamı, düğün salonlarının açılacağı tarih ve hafta içi akşam için devam eden sokağa çıkma yasağı gibi konular için Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak olası kararlar bekleniyor.